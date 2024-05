200 metri - storia di due villaggi vicini separati dalla barriera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il film “200” sarà proiettato giovedì alle ore 18 al Cinema Nuovo, alla Spezia. Parteciperà il dottor Vincenzo Stefano Luisi, rappresentante del Palestine Children’s ReliefFund Italia, che condividerà con il pubblico le importanti attività svolte dall’organizzazione a favore dei bambini palestinesi. L’iniziativa è organizzata da “Spezia per la Palestina”. “200” narra ladi Mustafa e Salwa, una coppia palestinese che vive in dueda soli duecento, ma divisiisraeliana. "200è la mia", ha dichiarato il regista Ameen Nayfeh. "È ladi migliaia di palestinesi. La libertà di movimento è un diritto umano fondamentale che appare come una favola in una realtà così brutale". Il costo del biglietto è di 10 euro e parte del ricavato sarà donata Palestine Children’s ReliefFund Italia che offre cure mediche gratuite a bambini arabi gravemente malati.