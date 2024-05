18 anni di MiAmi - il direttore Pastore | Trap e cantautorato stile Calcutta sono alla fine | inizia una nuova era musicale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ildi Milano, il più importante festival di musica indipendente in Italia, diventa maggiorenne. La line-up della 18esima edizione si apre con un concerto dei ritrovati CCCP – Fedelilinea, in programma al Carroponte giovedì 23 maggio, un giorno prima dell’apertura ufficiale dei cancelli del parco dell’Idroscalo, dove si susseguiranno sui cinque palchi previsti dall’evento oltre cinquanta artisti. Venerdì 24 si parte con Colapesce e Dimartino, per la prima volta insieme al, ma anche Venerus, Chiello e Bello Figo che debutta accompagnato da una band. Tanti i nomi meno blasonati ma molto interessanti da seguire nell’arco della giornata, vi segnaliamo Irbis, Marco Castello, Centomilacarie, Ele A, Sethu, Vale LP, Bartolini, okgiorgio e Faccianuvola. Molto ricca anche la giornata di sabato, quando a calcare i palchi ci saranno Ditonellapiaga, Tropico, Willie Peyote, Selton, Ex-Otago e Ministri.