17enne maneggia il fucile del padre | parte un colpo e si uccide

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un terribile incidente domestico ha scosso la tranquilla comunità di Villasalto, un piccolo paese del Sud Sardegna. Nella giornata di ieri, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nella sua abitazione a causa di undipartito accidentalmente mentre stavando l’arma del. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava apparentementendo ildelquando, in circostanze ancora da chiarire, è partito unche lo ha colpito mortalmente. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, giunti sul posto con un’ambulanza del 118, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Si indaga per ricostruire la dinamica dei fatti I carabinieri, prontamente intervenuti sulla scena, hanno avviato un’indagine per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella dell’incidente.