1,5 mld di kg di cibo nella spazzatura - l’allarme di Coldiretti | questi i cibi più sprecati

(Di mercoledì 22 maggio 2024)lancia: 1,5 mld di kg divannodelle case degli Italiani. Come ridurre lo spreco. In un mondo sempre più attento alle tematiche ambientali e alla sostenibilità, emerge un dato allarmante dall’Italia: ogni anno, circa 1,5 miliardi di chili difiniscono inutilizzati, con conseguenze devastanti non solo per l’economia ma anche per l’ambiente. Questa situazione preoccupante è stata evidenziata daattraverso un’analisi basata sui dati Waste Watcher in occasione dell’Earth Overshoot Day 2024 per l’Italia.per lo spreco di(Foto Canva) notizie.comLo spreco alimentare rappresenta una delle principali cause dell’esaurimento precoce delle risorse rinnovabili nel nostro Paese. Il consumo alimentare e i trasporti sono indicati come i principali responsabili. La quantità disprecato ha un impatto significativo sul dispendio energetico necessario per la produzione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti alimentari.