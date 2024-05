Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Oggi laè quasi un supermercato all’aperto di armi” e “stasempre più una sorta di, dominato da diversi gruppi coinvolti nel traffico di benzina, di migranti, di metalli come l’oro e di droga“. E’ quanto ha denunciato l’speciale dell’Onu uscente, Abdoulaye, in un’intervista rilasciata al sito delle Nazioni Unite. Un comandante di Hezbollah èucciso in un attacco di droni a Tiro, attribuito a Israele. L’Ucraina ha introdotto blackout di emergenza in tutte le regioni del Paese. Lo ha comunicato l’operatore energetico statale Ukrenergo. La polizia francese sta dando la caccia a un gruppo di uomini armati che hanno ucciso due agenti penitenziari in un attacco a un casello autostradale che ha liberato un detenuto legato a omicidi per droga. Il governo degli Stati Uniti ha avvertito la Georgia di non diventare un avversario dell’Occidente schierandosi con Mosca, dopo che il parlamento ha sfidato le proteste di piazza per approvare una legge a loro dire ”ispirata dal Cremlino”.