(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il Consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha affermato oggi che l’amministrazione del presidente Joenon considera unl’uccisione di palestinesi a Gaza da parte dinella guerra con Hamas. Laha annunciato di aver vietato la vendita di un terreno situato a meno di due chilometri da un sito nucleare militare a una società cinese specializzata nell’estrazione di criptovalute, per motivi di sicurezza nazionale. Washington si è basata su una legge del 1950, che mira a proteggere i siti sensibili. Il leader di Hamas, Yahya Sinwar, secondo un reportage del New York Times per anni avrebbe guidato una polizia segreta che aveva il compito di sorvegliare ogni mossa dei palestinesi a Gaza, giovani compresi, per controllare l’opposizione e individuare i bersagli da colpire. L’Alta Commissione francese in Nuova Caledonia ha annunciato un coprifuoco per martedì sera nell’area metropolitana di Noumea, teatro di disordini “molto intensi” dopo l’esame a Parigi di una riforma costituzionale denunciata dal movimento pro-indipendenza.

