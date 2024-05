? LIVE! Finale di Europa League - Atalanta-Leverkusen | calcio d’inizio alle 21

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 22 maggio 2024)-Bayer21) Marcatori: –(3-4-3): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; Lookman, Scamacca, De Ketelaere. A disp. Carnesecchi, Rossi, Toloi, Scalvini, Bonfanti, Hateboer, Holm, Bakker, Adopo, Pasalic, Miranchuk, El Bilal. All. Gasperini Bayer(3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Stanisic, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Frimpong, Wirtz; Adli. A disp. Hradecky, Lomb, Kossounou, Arthur, Puerta, Andrich, Tella, Hofmann, Hlozek, Schick, Boniface, Iglesias. All. Xabi Alonso Arbitro: Kovacs Ammoniti: – Espulsi: – Note: – Il racconto20.00 – Le formazioni ufficiali della sfida: Gasperini spregiudicato con Koopmeiners in mediana e Lookman che va nel tridente offensivo. 19.40 – Giro di ricognizione in campo prepartita, con il presidente Antonio Percassi scatenato sotto il settore dedicato ai nerazzurri.