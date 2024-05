Zuppi | preoccupa stato salute Italia

Città del Vaticano, 21 mag. (askanews) – “Lo stato di salute del paese desta particolare preoccupazione”. Perchè “è sempre più difficile uscire dall’abisso dell’indigenza”. Il grido d’allarme è stato lanciato stamane dal Presidente della Conferenza episcopale italiana, card. Matteo Zuppi nel suo discorso introduttivo ai lavori della 79.ma Assemblea generale della Cei, che si sta tenendo in Vaticano. ildenaro

"Lo stato di salute del Paese desta particolare preoccupazione. È sempre più difficile uscire dall'abisso dell'indigenza. Si rafforza no le povertà croniche e quelle intermittenti, relative ai nuclei familiari che oscillano tra il 'dentro' e il 'fuori' dalla condizione di bisogno". E' quanto afferma il cardinale Matteo Zuppi , presidente della Cei, nella sua introduzione ai lavori della 79/a Assemblea generale dei vescovi Italia ni. quotidiano

L’allarme per l’inverno demografico, l’emergenza della domanda di mano d’opera: “Garantire la cura dall’inizio alla fine della vita”. A giugno il presidente Cei andrà in Terra Santa repubblica

