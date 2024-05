Zuppi - ' preoccupa stato salute Itali - si rafforza povertà'

Lo scorso sabato Alessandro Cattelan ha registrato la prima puntata del suo nuovo show per Rai2, Da Vicino Nessuno è Normale e fra gli ospiti ci sarebbe dovuto essere anche Fedez . La notizia della sua presenza nello show era stata inizialmente smentita, poi di nuovo confermata e alla fine di nuovo smentita, ma questa volta non per volontà della Rai ma per problemi di salute . biccy

Per Fedez non è buon periodo, esempio ne è il fatto che le sue condizioni di salute "si sono aggravate " Ne dá notizia il suo staff , il quale spiega che "la situazione risulterebbe più grave di quanto immaginato in un primo momento". Del parere contrario lo stesso Fedez , il quale tramite una storia s ilgiornaleditalia

Fedez come sta, Chiara Ferragni preoccupata ha chiamato l'ex suocera: il malore e la corsa in ospedale, ora è a casa a riposo - Fedez come sta, Chiara Ferragni preoccupata ha chiamato l'ex suocera: il malore e la corsa in ospedale, ora è a casa a riposo - Ieri mattina- secondo quanto appreso dall'Ansa - lo staff del rapper aveva dichiarato che lo stato di salute del catante si era aggravato, situazione che lo aveva portato ad annullare la ... ilmessaggero

