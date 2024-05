Zilliacus: “Ecco quanto vale davvero l’Inter. Parlerò con Oaktree” - zilliacus: “Ecco quanto vale davvero l’Inter. Parlerò con Oaktree” - Thomas zilliacus, imprenditore finlandese che da diverso tempo manifesta il suo interesse per l’acquisizione dell’Inter, è stato ospite a TVPlay. L’argomento principale è stato, ovviamente, ... passioneinter

“Ha già un compratore” e addio a Marotta: Oaktree-Inter, le ultime - “Ha già un compratore” e addio a Marotta: Oaktree-Inter, le ultime - Inter: zilliacus resta in corsa La situazione societaria è in continuo divenire per l’Inter e vedremo quali saranno le scelte da parte di Oaktree. Come detto in precedenza, l’ipotesi di un nuovo ... interlive

Inter, Zilliacus: “Sono ancora interessato. Lavoro ad un piano che presenterò presto” - Inter, zilliacus: “Sono ancora interessato. Lavoro ad un piano che presenterò presto” - Si è fatto risentire in queste ore l'uomo d'affari finlandese che da tempo dice che vorrebbe diventare il proprietario dell'Inter ... fcinter1908