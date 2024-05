Zielinski saluta Napoli | la toccante lettera del polacco

(Di martedì 21 maggio 2024): in occasione dell’evento all’Ammot Cafè ha detto addio a compagni e tifosi con una: in occasione dell’evento all’Ammot Cafè ha detto addio a compagni e tifosi con una. Le sue parole: IL SALUTO – «Siete persone straordinarie che ho imparato ad amare e rispettare, mi piace

Il futuro di Piotr Zielinski è già segnato. Il centrocampista del Napoli lascerà il club al termine della stagione per approdare all’Inter. La storia d’amore tra Piotr Zielinski e il Napoli ha il futuro già scritto. Il polacco, da anni indossa la maglia azzurra, ma nella prossima stagione si unirà all’Inter di Simone Inzaghi. Il colpo di mercato non ha portato introiti nelle casse partenopee, a causa del contratto in scadenza il 30 giugno 2024. spazionapoli

In occasione del suo trentesimo compleanno, Zielinski ha tenuto una festa in cui ha invitato i compagni di squadra del Napoli , lo staff e diversi personaggi che lo hanno aiutato ad inserire al meglio nel contesto napoletano. Nel corso della festa, il centrocampista polacco ha letto una lettera che è il suo addio a Napoli . Piotr ha infatti trovato da tempo un accordo per trasferirsi con l’Inter dopo la scadenza del suo contratto. ilnapolista

