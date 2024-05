L’edizione odierna de Il Mattino scrive del Napoli e del futuro di uno dei suoi calciatori più rappresentativi degli ultimi anni: Piotr Zielinski . Il polacco lascerà la città partenopea al temine della stagione per trasferirsi a Milano: “Non ha prolungato il suo contratto in scadenza e già all’inizio del 2024 si è fermato un giorno […] L'articolo Napoli , Zielinski ha già svolto le visite mediche con l’Inter. dailynews24

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio , ha parlato in una diretta Instagram con il giornalista Fabrizio Biasin di vari argomenti legati al presente e al futuro del club nerazzurro e anche al Napoli. Mercato Napoli, Zielinski all’Inter Che mercato sarà il prossimo per l’Inter? «Se pensiamo a quella che era la squadra a maggio scorso e le cose da fare, sapevamo che sarebbe stato lungo e difficile. ilnapolista

Zielinski, compleanno e saluti al Napoli: "Grazie per non avermi offeso: vi amo" - zielinski, compleanno e saluti al Napoli: "Grazie per non avermi offeso: vi amo" - Per zielinski, dopo 364 partite, 31 gol e uno storico scudetto col Napoli è pronta un'altra maglia sempre con il tricolore sul petto: quella dell'Inter campione d'Italia. A Milano arriva a parametro z ... msn

“Grazie Napoli, non vi dimenticherò mai”, Zielinski dà l’addio a squadra e città durante la sua festa di compleanno - “Grazie Napoli, non vi dimenticherò mai”, zielinski dà l’addio a squadra e città durante la sua festa di compleanno - Dopo otto anni all'ombra del Vesuvio, Piotr zielinski lascerà il Napoli a fine stagione. E in occasione della sua festa di compleanno, ha dedicato alla squadra e alla piazza partenopea un lungo messag ... internapoli

Il Napoli rifonda: 6 titolari in partenza, rivoluzione anche al Fantacalcio - Il Napoli rifonda: 6 titolari in partenza, rivoluzione anche al Fantacalcio - anche al Fantacalcio. Napoli, 6 titolari in partenza Il primo titolare è zielinski, che ha già salutato ieri la squadra ed è stato anche annunciato come prossimo rinforzo dell'Inter. Il secondo sarà ... fantacalcio