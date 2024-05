Zhang - tentativo last-minute per l’Inter? Una sensazione – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 21 maggio 2024) Stevenpotrebbe tentare per l’ultima volta oggi di tenere. Lasulla storia però è proprio un’altra, lo dice il Corriere dello Sport in maniera chiara. CHIARIMENTI – Il countdown è agli sgoccioli, dopo la mezzanotte di oggi Stevene Suning abbandoneranno la nave nerazzurra. Ci sarà un ultimodi tenere, ma disperato e quasi senza speranze. È possibile, però molto difficile. Stevennon ha lasciato nemmeno un messaggio per la serata del Castello Sforzesco, nonostante fosse in programma da tempo. Anche un gesto del genere riassume il suo momento. Dopo 8 anni e 2 Scudetti, 3 Supercoppe, 2 Coppe Italia, una finale di Champions League e una di Europa League la proprietà cinese passerà la mano. Niente è da dare per scontato ...