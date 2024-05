Zhang-Oaktree - strada già definita? Una l’ipotesi più plausibile ? Sky

(Di martedì 21 maggio 2024) Stevenperderà la guida dell’Inter in caso di mancato accordo conper la dilazione del pagamento dovuto al fondo americano entro oggi. Lo scenario sembra ormai chiaro. IL CASO – Steven, dopo un lungo braccio di ferro con, sta per rinunciare definitivamente al ruolo che ha provato a difendere con ogni mezzo a sua disposizione, quello di Presidente dell’Inter. Il patron nerazzurro sembra ormai trovarsi di fronte all’evidenza rappresentata dall’assenza di opzioni disponibili per trovare una soluzione di compromesso con il fondo americano. Ciò che attende il mondo nerazzurro, adesso, è aspettare che alle 17 si manifesti in maniera evidente tale realtà.lascia un’Inter vincente:ne è consapevole e agirà di conseguenza LO SCENARIO – Secondo quanto ...

L’ Inter corre spedita verso il suo ventesimo Scudetto che assegnerebbe di fatto la seconda Stella al club nerazzurro, mentre il suo presidente, il giovane Zhang , prosegue un incessante lavoro per mettere in sicurezza Suning.com e lo stesso club Inter ista, finito nelle mani del colosso cinese nel 2016, nell’ambito del progetto di sviluppo del calcio cinese […] L'articolo Inter , l’insolvenza di Zhang diventa un caso : Oaktree pronto a rilevare la gestione del club proviene da Il Difforme. ildifforme

Giovanni Capuano , giornalista di Panorama, ha dato il suo parere per quanto riguarda il comunicato di Zhang Il giornalista di Panorama Giovanni Capuano è Inter venuto per commentare la situazione riguardante il presidente dell’ Inter Zhang e il debito con Oaktree. OAKTREE – «Non capisco per cosa sia a rischio la stabilità dell’ Inter . Il 22 maggio avrà […] calcionews24

Inter, corsa contro il tempo per Zhang: succederà oggi - Inter, corsa contro il tempo per zhang: succederà oggi - E lo scenario peggiore per la famiglia zhang si sta materializzando di ora in ora. Non è un caso se nella stagione della seconda stella, un’annata indimenticabile per il mondo nerazzurro, il patron ... spaziointer

L’Inter sta per passare nelle mani di Oaktree, Zhang incapace di restituire il prestito frigna contro il fondo - L’Inter sta per passare nelle mani di Oaktree, zhang incapace di restituire il prestito frigna contro il fondo - Il controllo della proprietà dell'Inter sta per passare nelle mani di Oaktree. Il fondo è creditore della famiglia zhang per 385 milioni. investireoggi

Inter, Zhang o Oaktree Oggi scade il prestito, si decide il futuro LIVE - Inter, zhang o Oaktree Oggi scade il prestito, si decide il futuro LIVE - Ci siamo, il tanto atteso giorno in casa Inter è arrivato e il fatto che si sia arrivati di fatto al deadline day non fa presagire grossi stravolgimenti rispetto. calciomercato