Zhang - l’era all’Inter sta per terminare! I vari step con Oaktree ? Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 21 maggio 2024) Stevensta per mettere fine alla sua eraricca di successi. Il fondo americanoè pronto ormai a subentrare. ORA X ARRIVATA ? Matteo Barzaghi, in collegamento da Milano, aggiorna sulla situazione societaria dell’Inter per Sky Sport 24: «Corsa contro il tempo sempre più segnata, il fondo è pronto a prendere la proprietà del club.ha tempo fino a oggi per cercare di risanare il debito. Fino all’ultimo ha cercato di trovare una soluzione, maè pronto. Ultime 24 ore probabili del, aspettiamo però. Ma più passano i minuti più la situazione sembra prendere questa direzione. Una volta eseguito il passaggio ci saranno nuovi, con un piccolo periodo in cui il club sarà in stand-by. L’idea è quella di ...