Zelensky | Usa e Ue devono fare di più - abbattendo i missili russi

(Di martedì 21 maggio 2024) Secondo il presidente ucraino Volodymyr, gli Stati Uniti e l'Europa dovrebberodi più per difendere l'Ucraina. Nello specifico, gli aerei delle Nato dovrebbero abbattere inello spazio aereo ucraino. Il premier lo ha dichiarato al New York Times, sottolineando di aver chiesto a funzionari americani di consentire l'uso distatunitensi per colpire obiettivi militari all'interno dellaa. Parole sulla stessa falsariga erano arrivate poco prima dal ministro degli Esteri ucraino, Dmitro Kuleba, che ha chiesto a sua volta agli alleati occidentali di considerare la possibilità di assistere militarmente Kiev intercettando dal territorio della Nato iche laa lascia contro il territorio ucraino. "Non esiste alcuna argomentazione giuridica, di sicurezza o morale che impedisca ai nostri partner di abbattere isul territorio dell'Ucraina dal loro territorio", ha dichiarato Kuleba, nel corso di una conferenza stampa congiunta con la sua omologa tedesca, Annalena Baerbock, citato dall'agenzia di stampa pubblica Ukrinform.