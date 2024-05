Zaynab Dosso | Parigi 2024? Se chiudo gli occhi ripenso a quando - da bambin - sognavo le Olimpiadi VIDEO

Kiev, 20 mag. (Adnkronos) - L' Ucraina invierà una squadra di atleti alle Olimpiadi estive di Parigi quest'anno, nonostante la guerra in corso con la Russia. Lo ha annunciato a Kiev il ministro dello Sport Matviy Bidnyi che ha affermato che l' Ucraina ha già ottenuto una vittoria, poiché la Russia è stata sospesa dal movimento olimpico in seguito all'invasione dell' Ucraina nel febbraio 2022. liberoquotidiano

“Sono convinto che faremo meglio odi Tokyo perché c’è stato grande impegno e dedizione, ma ricordiamo che ci saranno atleti di 200 paesi che la pensano come noi”. Lo ha detto il ministro dello sport, Andrea Abodi , durante un evento di Sky a Milano, parlando degli obiettivi per le Olimpiadi di Parigi 2024 : “La gloria però dura un attimo, mentre quello che conta davvero è l’insegnamento che si trae dalle sconfitte. sportface

L’Italia del Basket femminile 3×3 non andrà alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre, nel quarto di finale del Preolimpico di Debrecen (Ungheria) che porta alla rassegna a cinque cerchi, sono state sconfitte in modo netto e incontrovertibile dal Canada per 21-8, dovendo dunque rinunciare ai tre posti che questo torneo accorda in direzione Francia.

oasport