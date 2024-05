WWE | Nia Jax pubblica un tweet criptico sul tema dell’amicizia e del tradimento

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 21 maggio 2024) Uno dei notevoli ritorni nell’era di Triple H è stato quello di Nia Jax, la quale ha cambiato il panorama della divisione femminile della WWE.L’ex Women’s Champion è stata impegnata in faide con alcuni dei nomi più importanti del roster e ha dimostrato di essere dominante anche contro di loro. Pur essendo una forza individuale, la Jax non ha molti amici nel roster. Ha un carattere decisamente singolare, che non viene apprezzato né dalle star né dai fan e che la costringe a imporsi sull’intero roster in solitaria. Criptica Recentemente Nia hato su Twitter un messaggio ambiguo sugli amici e sui tradimenti. La star ha sottolineato la sensazione che si prova quando un amico ti tradisce: “Non è una me**a quando un ‘amico’ diventa un fantasma nel momento in cui inizi a fare del bene?”. Anche se il motivo per cui ha postato questo non è ancora noto, si ...