WTA Rabat 2024 | tris azzurro in Marocco - avanti anche Sorribes Tormo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 21 maggio 2024) Terminati i primi turni al WTA 250 di, in, che però ha visto iniziarealcuni secondi turni, due precisamente, nel viaggio che porterà alla finale di sabato. E per un’Italia che porta, coi risultati di oggi, almeno due giocatrici ai quarti di finale (Elisabetta Cocciaretto e la vincente del derby Trevisan-Bronzetti), c’èaltro da raccontare. Uno dei temi della giornata sono le (inevitabili) tre ore impiegate dalla spagnola Saraper battere l’argentina Nadia Podoroska per 7-5 3-6 6-3: attende una tra l’egiziana Mayar Sherif e l’argentina Maria Carlé, molto brava fra l’altro a lasciare solo sei game alla numero 5 del seeding, l’olandese Arantxa Rus. WTA, Elisabetta Cocciaretto supera la cinese Bai e va ai quarti di finaleil derby cinese vede l’uscita di scena di una testa di serie, la numero 8, Lin Zhu, a favore di Yafan Wang che avanza per 4-6 6-0 6-2.