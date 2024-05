Wta Rabat 2024 | Cocciaretto avanza ai quarti di finale - battuta in due set la cinese Bai

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 21 maggio 2024) Una strepitosa Elisabettaha battuto laZhuoxuan Bai al secondo turno del torneo Wta dicol punteggio di 6-4 6-2 e si è qualificata per idisulla terra rossa marocchina, dove giovedì sfiderà una tra la russa Kamilla Rakhimova o, preferibilmente, l’azzurra Camilla Rosatello per dar vita eventualmente a un derby tutto azzurro con certezza di un’italiana in semial torneo “Gran Prix Sar la Princesse Lalla Meryem”, 250 dotato di un montepremi di 267.082 dollari. Sia l’azzurra che lapartono molto bene al servizio e per chi è in risposta praticamente non ci sono chance: si arriva al massimo a trenta fino al nono gioco, in cui la marchigiana si porta sullo 0-40 e alla terza palla break strappa il ...