Wta Rabat 2024 - bene Bronzetti e Trevisan | sarà derby in ottavi

(Di martedì 21 maggio 2024) Diventano quattro le tenniste italiane al secondo turno del WTA 250 di. Dopo le vittorie di Rosatello e Cocciaretto, superano l’esordio anche Luciae Martina, che ora daranno vita a unagli. Tutto facile per, opposta alla wild card di casa Malak El Allami, giocatrice che frequenta perlopiù ancora tornei juniores. L’azzurra, che adifende il titolo conquistato un anno fa, ha impiegato solamente 53? per avere la meglio con il punteggio di 6-1 6-0. Per la testa di serie numero quattro del tabellone ora lo scontro con Martina, che invece ha dovuto soffrire più di due ore e mezza prima di riuscire ad avere la meglio sulla giapponese Nao Hibino per 7-5 4-6 6-3. Ma la tennista toscana ...