WhatsApp si aggiorna in beta due volte con una comoda novità e un fix

In questa guida vi spiegheremo Come scaricare e installare WhatsApp Beta sul vostro smartphone Android e iOS. L'articolo Come scaricare WhatsApp Beta su iOS e Android proviene da Tutto Android . tuttotech

WhatsApp è costantemente al lavoro per migliorare l'esperienza d'uso e gli ultimi aggiornamenti della Beta anticipa no novità rilevanti per community e chat . L'articolo WhatsApp Beta per Android anticipa un paio di novità per community e chat proviene da Tutto Android . tuttoandroid

WhatsApp, arrivano le anteprime per i messaggi fissati con contenuto multimediale - whatsapp, arrivano le anteprime per i messaggi fissati con contenuto multimediale - Nel caso in cui doveste fissare un messaggio in chat contenente un contenuto multimediale, ora si potrà osservare l'anteprima. ilsoftware

WhatsApp, ora è possibile condividere i canali su più dispositivi - whatsapp, ora è possibile condividere i canali su più dispositivi - È stato rivelato che whatsapp sta lavorando su una funzione di personalizzazione dei temi che permette di modificare il colore delle bolle di chat ... adnkronos

WhatsApp Beta per Android introduce l'anteprima sui messaggi fissati in alto - whatsapp beta per Android introduce l'anteprima sui messaggi fissati in alto - whatsapp introduce una nuova funzione di anteprima per i messaggi fissati nella versione beta per Android, disponibile per alcuni tester. multiplayer