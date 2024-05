Wafa - ' 6 palestinesi uccisi in scontri a Jeni - 10 feriti'

(Di martedì 21 maggio 2024) Seisono statiincon l'esercito israeliano an in Cisgiordania. Lo ha fatto sapere l'agenzia, secondo cui ci sono anche 10, tra cui alcuni gravi. L'Idf, citato dai media, ha fatto sapere di aver lanciato un'operazione anti terrorismo nel campo profughi della città palestinese.

E' salito a 6 il numero dei palestinesi uccisi in pesanti scontri armati vicino Tulkarem, in Cisgiordania. Lo ha riferito l'agenzia Wafa . Sul posto l'Idf e le forze di polizia hanno operato per oltre 13 ore nel villaggio di Deir al-Ghusun vicino a Tulkarem, circondando - hanno detto media israeliani - una casa "dove si nascondevano i terroristi fino ad attaccarla e distruggerla". quotidiano

Wafa, '6 palestinesi uccisi in scontri a Jenin, 10 feriti' - wafa, '6 palestinesi uccisi in scontri a Jenin, 10 feriti' - Sei palestinesi sono stati uccisi in scontri con l'esercito israeliano a Jenin in Cisgiordania. Lo ha fatto sapere l'agenzia wafa, secondo cui ci sono anche 10 feriti, tra cui alcuni gravi. (ANSA) ... ansa

Guerra Israele-Hamas: operazione minore a Rafah, c’è il via dagli Usa - Guerra Israele-Hamas: operazione minore a Rafah, c’è il via dagli Usa - La Corte dell’Aia chiede arresto di Netanyahu e Sinwar per crimini di guerra. «Scandalosa l’equivalenza tra Israele e Hamas» secondo il presidente degli Stati ... laprovinciapavese.gelocal

Nyt: “Ex funzionari di Trump in Israele, hanno incontrato Netanyahu”. Media: 4 morti a Gaza in un raid sul quartiere di Sabra - Nyt: “Ex funzionari di Trump in Israele, hanno incontrato Netanyahu”. Media: 4 morti a Gaza in un raid sul quartiere di Sabra - Nyt: “Ex funzionari di Trump in Israele, hanno incontrato Netanyahu”. Media: 4 morti a Gaza in un raid sul quartiere di Sabra ... repubblica