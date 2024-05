Fondamentale diritto al voto e astensione a offerta politica desolante. Conversazione Sisci / Rippa - Fondamentale diritto al voto e astensione a offerta politica desolante. Conversazione Sisci / Rippa - La democrazia liberale vive poggiando la sua legittimazione sul diritto al voto. Non meno determinate, alla sostanziale realizzazione di una democrazia partecipata, sarebbe il diritto alla conoscenza… ... agenziaradicale

Voto di scambio e Cosa Nostra: nella Tangentopoli ligure in campo anche la Direzione investigativa antimafia - voto di scambio e Cosa Nostra: nella Tangentopoli ligure in campo anche la Direzione investigativa antimafia - La Dia si starebbe già muovendo lungo la triangolazione Genova-Riesi-Bergamo, setacciando anche altre regioni come Piemonte e Veneto. Si cerca di cogliere le eventuali ramificazioni e infiltrazioni ... genova.repubblica

Francesco Ventola, indagato capogruppo FdI in Puglia/ “Corruzione elettorale”: fascicolo svelato da PiùEuropa - Francesco Ventola, indagato capogruppo FdI in Puglia/ “Corruzione elettorale”: fascicolo svelato da PiùEuropa - Il capogruppo FdI in Puglia Francesco Ventola risulta indagato a Trani per corruzione elettorale. La denuncia di Silvestri (PiùEuropa) e lo scontro ... ilsussidiario