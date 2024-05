Von der Leyen - ' collegare fondi Ue a riforme economiche'

(Di martedì 21 maggio 2024) La presidente della Commissione europea Ursula von dersi dice favorevole a subordinare l'accesso aiUe anazionali per migliorare la competitività Ue. Avere una "combinazione die investimenti" ha "portato alla crescita", dice dell'Ngeu in un'intervista al Ft online. "E lo vedete ora nello sviluppo economico di successo che abbiamo in Italia, Grecia e Portogallo". "Quindi dovremmo imparare la lezione". Von derafferma poi di essere "aperta" all'aumento di nuovo debito congiunto per colmare le lacune di finanziamento, ma si tratta di una "pura decisione sovrana" degli Stati membri.

