Volo Londra-Singapore colpito da forte turbolenza | morto un passeggero - almeno 30 feriti

“È stato un tragico caso in cui le nostre forze hanno colpito senza intenzione gente innocente nella Striscia”. Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu all’uscita dell’ospedale sui sette Operatori dell’ong World Central Kitchen uccisi da un drone israeliano a Gaza . “Questo succede in guerra e – ha aggiunto – apriremo un’indagine. Siamo in contatto con i governi coinvolti e faremo di tutto per assicurare che questo non accada più”. ilfattoquotidiano

Che il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida sia piuttosto incline alle gaffe è cosa nota. Nell’agosto del 2023 fu protagonista dell’infelice frase “i poveri mangiano meglio dei ricchi”, mentre pochi mesi fa fu coinvolto nel caso del Frecciarossa, fatto fermare appositamente per far scendere il ministro. Proprio ieri, durante il Question time al Senato, il ministro è scivolato sull’ennesima buccia di banana quando ha detto: “Per fortuna quest’anno la siccità ha colpito il Sud e la Sicilia e molto meno il Centro-Nord” . dayitalianews

Turbolenza sul volo Londra-Singapore: un morto e diversi feriti - Turbolenza sul volo Londra-Singapore: un morto e diversi feriti - LONDRA – Un passeggero è stato ucciso e più di 30 altri sono rimasti feriti su un volo della Singapore Airlines da Londra a Singapore colpito da una grave turbolenza. repubblica

L'addio a Franco Di Mare, folla per il funerale. La figlia Stella: "Con te Dna emotivo" - L'addio a Franco Di Mare, folla per il funerale. La figlia Stella: "Con te Dna emotivo" - Le lacrime della moglie Giulia: "Sei stato un compagno come si leggono nei libri, spero di averti reso felice". A Roma tanta gente comune commossa a piazza del Popolo, i vertici Rai e Vespa, Giorgino, ... rainews

Padre maltratta la madre, figlio 17enne lo accoltella - Padre maltratta la madre, figlio 17enne lo accoltella - L'uomo è stato operato ed è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il ragazzo è stato arrestato per tentato omicidio ... rainews