Volley - Simone Anzani | Paure alle spall - mai stato meglio La stagione olimpica è la più bella

(Di martedì 21 maggio 2024) L’Italia affronterà la Germania nell’incontro d’esordio della Nations League dimaschile. L’appuntamento è per mercoledì 22 maggio (ore 22.30 italiane) a Rio de Janeiro, dove i Campioni del Mondo andranno a caccia della prima vittoria nella prestigiosa competizione internazionale itinerante.tornerà a indossare la maglia azzurra dopo l’assenza forzata dello scontro anno a causa di problemi cardiaci. Il centrale ha espresso tutta la propria emozione nel rientrare nel gruppo guidato dal CT Fefé De Giorgi: “Ledello scorso anno le abbiamo messesp. Io con questa squadra ho un qualcosa di speciale perchè abbiamo costruito negli anni un rapporto importante. L’ho sempre detto, oltre ad essere miei compagni di squadra e di nazionale, li considero come dei ...

