Volley Senigallia chiede la vittoria a tavolino contro il Gabicce Gradara

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 21 maggio 2024) Il Banco Marchigiano Subissati aveva vinto 3-1, cedendo però in un Golden Set “falsato – sottolinea il club – per i gravi fatti occorsi nel set precedente riconducibili alla tifoseria ospite”, 20 Maggio 2024 – L’US Pallavolosponsorizzata Banco Marchigiano Subissatirà laper il matchildella semifinale play-off per la promozione in serie B femminile.in realtà ha vinto il match 3-1, stesso punteggio con cui aveva perso all’andata, ma poi è uscita in semifinale perdendo il Golden Set 15-9: un set giocato dopo una sospensione di circa 15 minuti per le intemperanze di parte del pubblico ospite, da cui sono arrivate anche un paio di bottiglie d’acqua in ...