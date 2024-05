Vodafone Italia passa di mano - c' è l' ok del governo Al via l' acquisto da parte di Swisscom per 8 miliardi

(Di martedì 21 maggio 2024) Via libera dadella presidenza del Consiglio di ministrina all'acquisizione didadi, che nel nostro Paese controlla già Fastweb, acquisita nel 2007. "In seguito all’annuncio dell’acquisizione didiffuso il 15 marzo 2024,informa - si legge in una nota - che la Presidenza del Consiglio dei Ministrina ha approvato l’acquisizione senza riserve, nell’esercizio del Golden Power", i poteri speciali delnel caso di asset strategici. Segui su affarni.it

