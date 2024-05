Vodafone Italia - dal governo via libera ad acquisizione da parte di Swisscom

Roma, 21 mag. – (Adnkronos) – E’ arrivato da palazzo chigi il via libera all’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscome. Lo comunica il gruppo svizzero spiegando che in una nota, ricevuta venerdì 17 maggio, “la Presidenza del Consiglio dei Ministri conferma che ‘l?operazione notificata non determina una minaccia di grave pregiudizio agli interessi nazionali e che, pertanto, non sussistono i presupposti per l?esercizio dei poteri speciali di cui all?articolo 2 del decreto-legge n.

Roma, 21 mag. - (Adnkronos) - E' arrivato da palazzo chigi il via libera all'acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscome. Lo comunica il gruppo svizzero spiegando che in una nota, ricevuta venerdì 17 maggio, "la Presidenza del Consiglio dei Ministri conferma che 'l'operazione notificata non determina una minaccia di grave pregiudizio agli interessi nazionali e che, pertanto, non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.

