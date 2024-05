VNL maschile 2024 | l’avventura degli Azzurri in diretta su DAZN e VBTV

Tutto è pronto per l’esordio del torneo maschile della Volleyball Nations League 2024 , in partenza martedì 21 maggio, con Antalya (Turchia) e Rio de Janeiro (Brasile) ad ospitare i due gironi da otto squadre per la prima settimana della competizione. Un evento imperdibile per tutti gli... today

Il Calendario completo della volleyball Nations League maschile 2024: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. La VNL torna con l’ormai consueta formula: al via 16 squadre, ognuna delle quali disputerà 12 partite nell’arco delle tre settimane della fase preliminare, che si svolgerà in sei città in giro per il mondo. Le migliori otto formazioni della classifica accederanno poi alla fase finale, in programma a Lodz, in Polonia (27-30 giugno).

