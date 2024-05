Virtus Bologna-Derthona Tortona - gara 5 playoff Lega Basket A | ultime e diretta TV

Le due dominatrici del basket italiano, Milano e Bologna , non stanno attraversando quarti di finale facili e questa è una notizia in una Serie A che nelle ultime stagioni ai playoff aveva accompagnato le due big sul tappeto rosso verso la finale. Segnale che probabilmente il divario con il resto del campionato si sta accorciando, […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici infobetting

Il programma, l'orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Tortona, sfida valida come gara-5 dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. Ultimo atto di una sfida che finora ha regalato grande spettacolo, con due formazioni che si sono dimostrate agguerrite e, soprattutto, vincenti davanti ai rispettivi tifosi. Dopo le due vittorie nelle prime due partite da parte delle Vu Nere, infatti, gli uomini di coach De Raffaele hanno risposto nelle due partite giocate al PalaEnergica Paolo Ferraris, prima accorciando in gara-3 e quindi pareggiando in gara-4, vinta dopo aver respinto anche un importante tentativo di rimonta di Belinelli e compagni.

