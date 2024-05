Violenti nubifragi - situazione drammatica in Italia | arriva una nuova perturbazione

(Di martedì 21 maggio 2024) Il maltempo non dà tregua all’. Nelle ultime ore si sono registratial Centro-Nord. Ed è in arrivo una. Ad un mese esatto dall’ingresso ufficiale dell’estate, l’continua a fare i conti con freddo e pioggia. Il maltempo e le temperature invernali non hanno intenzione di lasciare il nostro Paese e nei prossimi giorni si continuerà a fare i conti con una importante instabilità meteorologica. Il maltempo non dà tregua all’– cityrumors.it – foto AnsaPrima di proiettarci su cosa succederà nei prossimi giorni, soffermiamoci sulle ultime ore davvero critiche nel Norda causa dell’ennesima forte ondata di maltempo. Una delle situazioni più difficili è in Veneto. Nella regione si è deciso di ...

Milano – Nuova allerta meteo sulla Lombardia . A distanza di pochi giorni dall’ondata di maltempo che ha messo in ginocchio Bellinzago e Gessate e portato all’esondazione del Lambro a Milano sulla regione Scatta un nuovo allarme. E quella appena iniziata sarà un’altra settimana nel segno del maltempo e della pioggia, che non allenteranno la loro presa sul territorio, investito nell’ultimo periodo da piogge record. ilgiorno

Fiocchi di Primavera: neve nel meteo di Maggio - Fiocchi di Primavera: neve nel meteo di Maggio - LEGGI ANCHE Meteo Italia: altri temporali in arrivo, solo a fine mese si cambia Basta con gli scherzi meteo, non se ne può più Il mese di Maggio si sta dimostrando particolarmente instabile, riflette ... meteogiornale

Avviso Meteo per severo Maltempo: fenomeni estremi anche Mercoledì 22 Maggio, la Mappa - Avviso Meteo per severo Maltempo: fenomeni estremi anche Mercoledì 22 Maggio, la Mappa - Avviso meteo: proprio in queste ore è in atto una forte ondata di maltempo su parte dell'Italia e in particolare al Centro-Nord. Vista la tanta energia potenziale in gioco non escludiamo la ... ilmeteo

Meteo Cronaca Diretta: Nubifragi in atto, Prossime Ore difficili, si temono Alluvioni; zone coinvolte - Meteo Cronaca Diretta: nubifragi in atto, Prossime Ore difficili, si temono Alluvioni; zone coinvolte - E' in atto un'intensa fase di maltempo su gran parte del Nord e del Centro. E non è finita, anzi, nelle prossime ore, a causa di intense piogge e diffusi temporali, si temono nuovi episodi alluvionali ... ilmeteo