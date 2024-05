Violentata in gita scolastica su una nave da crociera | l’incubo di una studentessa romana

(Di martedì 21 maggio 2024) Unasu unadasi trasforma in un incubo per una 19enne, vittima di stupro. La giovaneaveva sicuramente affrontato quell’esperienza con entusiasmo e gioia, non capita tutti i giorni di fare una. Ma la felicità è terminata quando è rimasta vittima di una violenza sessuale.inda ragazzi francesi – Ilcorrieredellacittà.comL’incontro con studenti francesi Partiti per Civitavecchia gli studenti hanno raggiunto Marsiglia, dove sono stati imbarcati altri passeggeri, tra questi i tre giovani francesi che verranno ritenuti gli autori dello stupro. Come spesso succede tra ragazzi, le comitive si mescolano, fanno amicizia, senza distinzioni di ...

Era partita con i suoi compagni di classe da Civitavecchia per trascorrere una settimana in crociera. Era tempo che attendeva il giorno della partenza dopo un anno scolastico. Ma quel viaggio in nave tanto desiderato alla fine si è trasformato per una studentessa di un liceo scientifico romano in un vero e proprio incubo: l'altra notte, infatti, è stata violentata da quattro ragazzi francesi nella cabina prenotata da uno dei giovani. iltempo

