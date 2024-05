Viola il divieto di avvicinarsi Arrestato un romeno davanti casa dell’ex moglie

Tempo di lettura: < 1 minutoNonostante il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, un 42enne di Roccapiemonte (Salerno) ha continuato a recarsi nella casa dell’ex moglie . Nella giornata di ieri, a Nocera Superiore, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato l’uomo, già denunciato in precedenza dalla donna. L’uomo si sarebbe presentato presso l’abitazione della vittima in più occasioni dal 30 aprile al 2 maggio. anteprima24

Omicidio a Varese , dove un uomo sfregia l'ex compagna al volto e uccide il padre di lei intervenuto per difenderla. Il 40enne , che era a processo per stalking sia nei confronti della ex moglie che nei confronti della madre della donna, è stato arrestato . La donna è ricoverata in gravi condizioni. Il ilgiornaleditalia

Luino – arrestato un rumeno di 54 anni, l’uomo nel pomeriggio del 14 maggio è stato trovato davanti all’abitazione della ex moglie non rispettando il divieto di avvicinamento . A notarlo un carabiniere che ricordava fortunatamente le pregresse vicende di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai conviventi, fatti che avevano portato, a seguito di querela presentata d alla ex moglie , all’emissione di un’ordinanza di allontanamento della casa familiare e al contestuale divieto di avvicinamento alla parte offesa, emessa una decina di giorni prima dal GIP del Tribunale di Varese quale misura cautelare. ilgiorno

Salerno, ordinanza alcol del sindaco: «No vendita ai minori», obbligo di cartello ai bar - Salerno, ordinanza alcol del sindaco: «No vendita ai minori», obbligo di cartello ai bar - Dopo la recente chiusura per dieci giorni di due attività della movida, disposta dalla polizia perché i rispettivi titolari erano stati sorpresi a vendere alcolici e superalcolici ... ilmattino

Ruba in un centro giovanile da borse e zaini e poi aggredisce un educatore, 32enne arrestata - Ruba in un centro giovanile da borse e zaini e poi aggredisce un educatore, 32enne arrestata - BOLZANO. Entra in un centro giovanile per rubare i soldi da borse e zaini. A finire nei guai è stata una 32enne trentina pluripregiudicata. L'intervento delle volanti della polizia è avvenuto nel quar ... ildolomiti

Controlli in San Donato. Tre chili di ketamina in casa: arrestato - Controlli in San Donato. Tre chili di ketamina in casa: arrestato - Due arresti per spaccio a Bologna: un ventisettenne trovato con ketamina e hashish in casa, e un nigeriano sorpreso a cedere droga in piazza XX Settembre. Entrambi portati in carcere. ilrestodelcarlino