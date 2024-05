Viola il divieto di avvicinamento e aggredisce il padre | arrestato 55enne a Roma

Non solo ha violato il divieto di avvicinamento ai suoi genitori, per quanto ha picchiato il padre, minacciato la madre e aggredito gli agenti di Polizia accorsi per dare aiuto ai due anziani coniugi maltrattati dal figlio. La Polizia interviene su richiesta di due anziani coniugi maltrattati dal figlio 55enne – foto repertorio – Ilcorrieredellacitta.

