Vince Topolino - maschere Disneyland aderiscono al sindacato

(Di martedì 21 maggio 2024) C'è aria di festa a, il parco di divertimento di Anaheim, a sud di Los Angeles. Paperino e Minnie ce l'hanno fatta: da oggi sono iscritti a un. I lavoratori che si travestono nei vari personaggi della casa dihanno votato per unirsi alla Actor's Equity Association, la sigla che rappresenta circa 52.000 performer dal vivo in tutti gli Stati Uniti, dagli attori di teatro, ai comici ad alcune stripper, entrate l'anno scorso. Le 1.700, i cosiddetti "cast members", avevano cominciato la campagna per l'iscrizione ala febbraio e hanno finalmente votato negli ultimi tre giorni. Secondo i risultati pubblicati, 953 di loro si sono espressi a favore, pari al 79%. Questi artisti girano per il parco intrattenendo i visitatori con brevi spettacoli, sfilate e foto con ...