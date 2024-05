Vigevano - malore mentre si allena in palestra | morto atleta di kick boxing

(Di martedì 21 maggio 2024)(Pavia), 21 maggio 2024 –fatale per undiche si stavando in unanel Pavese. Antonio Gerace, 51 anni, si è sentito male ieri,si stavando insieme a un amico, in un centro sporitvo a. Dopo alcuni esercizi, lo sportivo si è seduto a bordo ring e ha riferito di non sentirsi molto bene. Poi si è accasciato a terra perdendo i sensi. Subito sono stati chiamati i soccorsi e, in attesa dell'ambulanza, i compagni hanno provato a rianimarlo usando il defibrillatore presente nella struttura, ma senza successo. Giunti gli operatori del 118, Gerace è stato trasportato all'Humanitas di Rozzano. L'uomo èpoco dopo. Appena si è diffusa ...

Ramzan Kadyrov in fin di vita? Così non sembrerebbe da un VIDEO pubblicato sui social mentre è in palestra che si allena . Il leader ceceno si mostra più in forma che mai, alzando pesi, facendo allungamenti, flessioni e dilettandosi perfino in una mossa di wrestling con un avversario.

