VIDEO La lettera di addio di Piotr Zielinski al Napoli

(Di martedì 21 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutidomenica con il Lecce diràal popolo azzurro. È già scritto: il giocatore si trasferirà a Milano, sponda nerazzurra, per iniziare una nuova avventura con la squadra di Simone Inzaghi. Ma prima di tutto il centrocampista polacco ha voluto salutare gli amici e i compagni con una festa in un locale alle porte di. Tanti gli invitati all’evento che si è svolto all’Ammot Cafè e che di fatto può considerarsi come l’ultimo saluto della squadra al centrocampista polacco: presenti anche i componenti dello staff e i membri della società. Durante la serataha letto unadedicata ale alla piazza azzurra: “, vorrei ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per me. Non mi sono ...

Zielinski, lettera d'addio al Napoli: "Siete straordinari. Grazie di tutto, anche per non avermi offeso" - zielinski, lettera d'addio al Napoli: "Siete straordinari. Grazie di tutto, anche per non avermi offeso" - Festa di compleanno, ma anche di addio. C`è tutto nella serata di ieri, 20 maggio, per Piotr zielinski. Il centrocampista polacco ha celebrato i suoi 30 anni con. calciomercato

Altro che mercato bloccato: trattativa in corso, nuovo colpo dell’Inter - Altro che mercato bloccato: trattativa in corso, nuovo colpo dell’Inter - La dirigenza dell'Inter vuole mettere le mani su Topalovic, inserito dal 'The Guardian' tra i migliori 60 talenti della sua generazione ... calciomercato

L’addio di Zielinski al Napoli: “Siete persone straordinarie, vi ringrazio perché nessuno di voi mi ha offeso” - L’addio di zielinski al Napoli: “Siete persone straordinarie, vi ringrazio perché nessuno di voi mi ha offeso” - ForzAzzurri.net - Sky Sport - L'addio di zielinski al Napoli: "Siete persone straordinarie, vi ringrazio perché nessuno di voi mi ha offeso" Piotr zielinski, durante la sua ... forzazzurri