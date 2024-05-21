Fonte : romadailynews di 21 mag 2024

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2024 ore 15 | 30

Viabilità Roma

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Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2024 ore 15:30 (Di martedì 21 maggio 2024) Viabilità 21 MAGGIO 2024 ORE 15.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO IN DIREZIONE RIANO. CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA DOVE SI RALLENTA CON CODE ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. FILE PER LAVORI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E TOR DE CENCI NELLE DUE DIREZIONI QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO ANULARE: ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA E TRA LA PONTINA E LA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA. IN CHIUSURA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORAUN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral
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  • Viabilità 21 MAGGIO 2024 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN COMPLANARE ALTEZZA TOR CERVARA SUL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA PER MEZZO PESATE IN AVARIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA A24 CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI, E CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA WOLF FERRARI A VIA DI MALAFEDE VERSO L’EUR DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral
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  • Viabilità 21 MAGGIO 2024 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’A1 FIRENZE Roma DOVE SI è VERIFICATO UN INCIDETNE TRA FABRO E ORVIETO IN DIREIZONE Roma INCIDENTE ANCHE SULLA A24 Roma TERAMO TRA VIVOVARO MANDELA E CARSOLI IN DIREZIONE TERAMO CODE PER INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE: CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E PONTINA IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E PONTINA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI, E CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA WOLF FERRARI A VIA DI MALAFEDE VERSO L’EUR DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral
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  • Viabilità 21 MAGGIO 2024 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE: CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E PONTINA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN GALLERIA APPIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E NOMENTANA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO FILE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI, CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E IL RACCORDO VERSO Roma E CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA WOLF FERRARI A VIA DI MALAFEDE VERSO L’EUR DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral
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