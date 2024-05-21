Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2024 ore 15 | 30

Viabilità 21 MAGGIO 2024 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN COMPLANARE ALTEZZA TOR CERVARA SUL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA PER MEZZO PESATE IN AVARIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA A24 CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI, E CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA WOLF FERRARI A VIA DI MALAFEDE VERSO L’EUR DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral
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Viabilità 21 MAGGIO 2024 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’A1 FIRENZE Roma DOVE SI è VERIFICATO UN INCIDETNE TRA FABRO E ORVIETO IN DIREIZONE Roma INCIDENTE ANCHE SULLA A24 Roma TERAMO TRA VIVOVARO MANDELA E CARSOLI IN DIREZIONE TERAMO CODE PER INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE: CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E PONTINA IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E PONTINA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI, E CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA WOLF FERRARI A VIA DI MALAFEDE VERSO L’EUR DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral
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Viabilità 21 MAGGIO 2024 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE: CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E PONTINA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN GALLERIA APPIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E NOMENTANA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO FILE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI, CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E IL RACCORDO VERSO Roma E CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA WOLF FERRARI A VIA DI MALAFEDE VERSO L’EUR DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral
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"Con 'ViviAmo Orvieto' un nuovo modello di decentramento partecipato" - ...a intervenire innanzitutto sulle principali criticità in termini di manutenzioni della viabilità ...stiamo lavorando per recuperare gli spazi della ex casa cantoniera che è di proprietà della Regione. ...
Bomba d'acqua a Vignola, prosegue il lavoro dei vigili del fuoco. - ...provenienti dal Comando di Modena e dalle forze di altri quindici Comandi da tutta la Regione. Gli ... A livello di viabilità si è resa necessaria la chiusura delle Provinciali 37 di Savignano e 41 ...