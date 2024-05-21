Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2024 ore 11 | 30

Viabilità 21 MAGGIO 2024 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE: CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E PONTINA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN GALLERIA APPIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E NOMENTANA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO FILE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI, CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E IL RACCORDO VERSO Roma E CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA WOLF FERRARI A VIA DI MALAFEDE VERSO L’EUR DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral
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Viabilità 21 MAGGIO 2024 ORE 09.35 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO IN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO INCIDENTE ANCHE SULLA A1 FIRENZE Roma TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE SUL RACCORDO ANULARE: CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E PONTINA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN GALLERIA APPIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E NOMENTANA FILE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI, CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E IL RACCORDO VERSO Roma E CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA WOLF FERRARI A VIA DI MALAFEDE VERSO L’EUR DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral
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Viabilità 21 MAGGIO 2024 ORE 09.05 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO IN INCIDENTE TRA UN CAMION E UNA VETTURA SULLA A24 TRA CASTEL MADAMA E TIVOLI IN DIREZIOEN Roma VI INVITIAMO ALLA MASSIMA PRUDENZA INCIDENTE ANCHE SULLA A1 FIRENZE Roma TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE SUL RACCORDO ANULARE: CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PèONTINA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN GALLERIA APPIA IN ESTERNMA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E NOMENTANA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO FILE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI, CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E IL RACCORDO VERSO Roma DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral
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Incidente via della Pisana: scontro tir - bus - Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un bus della linea 808 (Roma Tpl) e un tir. Al momento ci sono problemi legati alla viabilità, non risulterebbero esserci dei feriti. Nel ...
Giuseppe Farris: "Basta partiti, con CiviCa 2024 a Cagliari via la foresta da via Roma e Pirri autonoma" - Intanto c'è un macro problema su viabilità e traffico che si è declinato in diversi modi, ma ...la realizzazione di presìdi fissi sulla falsariga di quei gabbiotti in ghisa che si vedono a Roma. E poi ...