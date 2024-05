Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2024 ore 11 | 30

Viabilità 21 MAGGIO 2024 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE: CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E PONTINA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN GALLERIA APPIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E NOMENTANA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO FILE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI, CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E IL RACCORDO VERSO Roma E CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA WOLF FERRARI A VIA DI MALAFEDE VERSO L’EUR DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral

Viabilità 21 MAGGIO 2024 ORE 09.35 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO IN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO INCIDENTE ANCHE SULLA A1 FIRENZE Roma TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE SUL RACCORDO ANULARE: CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E PONTINA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN GALLERIA APPIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E NOMENTANA FILE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI, CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E IL RACCORDO VERSO Roma E CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA WOLF FERRARI A VIA DI MALAFEDE VERSO L’EUR DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral

