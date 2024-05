Via libera sull’AI Act La prima legge al mondo è ufficialmente europea

(Di martedì 21 maggio 2024) Il viaall’unanimità del Consiglio europeo arrivato questa mattina concretizza ciò che andiamo a scrivere da diverso tempo: l’Unioneè laala dotarsi di unasull’intelligenza artificiale. Con l’AI Act ci saranno una serie di obblighi a cui fornitori e sviluppatori dovranno rispondere, catalogati in base al rischio degli strumenti tecnologici che portano sul mercato. Nel momento in cui sarà inserito nella Gazzetta Ufficiale, che dovrebbe avvenire “nei prossimi giorni”, entrerà in vigore dopo venti giorni. Per la sua applicazione invece bisognerà aspettare fino a due anni, sebbene si tratti di un percorso a tappe: i divieti scatteranno dopo sei mesi, i controlli sui sistemi di IA per finalità generale dopo dodici mesi, mentre gli obblighi per i sistemi ad alto rischio ...

Via libera definitivo all'unanimità del Consiglio Ue all'AI Act, la legge europea sull'intelligenza artificiale che disciplina lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'uso dei sistemi di IA in Ue. La legge , la prima al mondo in materia detta una serie di obblighi a fornitori e sviluppatori di sistemi di IA in base ai diversi livelli di rischio identificati. quotidiano

Il Consiglio UE ha approvato una legge innovativa che armonizza le normative sull' Intelligenza artificiale , conosciuta come AI Act. Maggiore è il rischio di causare danni alla società, più rigorose saranno le regole. È la prima legge del suo genere al mondo e potrebbe stabilire uno standard globale per la regolamentazione dell'IA. L'articolo Intelligenza artificiale , via libera definitivo dal Consiglio UE alla prima legge al mondo sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. orizzontescuola

