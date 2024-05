(Di martedì 21 maggio 2024) Viaall'unanimità del Consiglio Ue all'AI Act, laeuropea sull'intelligenza artificiale che disciplina lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'uso dei sistemi di IA in Ue. La, laalin materia detta una serie di obblighi a fornitori e sviluppatori di sistemi di IA in base ai diversi livelli di rischio identificati. Le nuove regole saranno applicabili a due anni dall'entrata in vigore, con l'eccezione dei divieti, che scatteranno dopo sei mesi, dei controlli sui sistemi di IA per finalità generali, compresa la governance (12 mesi) e degli obblighi per i sistemi ad alto rischio (36 mesi).

L'aula del Senato ha dato il via libera al decreto legge Superbonus, sul quale il governo ha posto la fiducia : 101 sì, 64 contrari e nessun astenuto. Ora il testo del provvedimento passa alla Camera. Dopo le tensioni che ha generato nei giorni scorsi all'interno della maggioranza, anche Forza Italia ha votato per l'approvazione del decreto , nonostante fosse contraria alle novità introdotte dall'emendamento presentato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. ilfoglio

Di seguito un comunicato diffuso da Massimiliano Stellato, consigliere regionale della Puglia : “Grande soddisfazione per il via libera della Consulta alla legge regionale che garantisce la gratuità delle Cure odontoiatriche ai più fragili , nelle strutture pubbliche. Da oggi, la Puglia fa un passo avanti sul fronte dei diritti e della tutela della salute dei più deboli”. noinotizie

Via libera definitivo all'unanimità del Consiglio Ue all'AI Act, la legge europea sull'intelligenza artificiale che disciplina lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'uso dei sistemi di IA in Ue. La legge , la prima al mondo in materia detta una serie di obblighi a fornitori e sviluppatori di sistemi di IA in base ai diversi livelli di rischio identificati. quotidiano

Via libera definitivo all'AI Act, è la prima legge al mondo - Via libera definitivo all'AI Act, è la prima legge al mondo - Via libera definitivo all'unanimità del Consiglio Ue all'AI Act, la legge europea sull'intelligenza artificiale che disciplina lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'uso dei sistemi di IA in Ue. (A ... ansa

Vodafone Italia, dal governo via libera ad acquisizione da parte di Swisscom - Vodafone Italia, dal governo via libera ad acquisizione da parte di Swisscom - (Adnkronos) - E' arrivato da Palazzo Chigi il via libera all'acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom. Lo comunica il gruppo svizzero spiegando che in una nota, ricevuta venerdì 17 maggio, ... reggiotv

Rimini. I bagnini minacciano lo sciopero a inizio giugno: «Dateci subito una legge» - Rimini. I bagnini minacciano lo sciopero a inizio giugno: «Dateci subito una legge» - RIMINI. «Aspettiamo gli esiti del tavolo tecnico a Palazzo Chigi. Dopodiché decideremo cosa fare». Maurizio Rustignoli, presidente nazionale di ... corriereromagna