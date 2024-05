Vessicchio | Fui rifiutato dal Conservatorio - per questo ora aiuto i giovani La Stampa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 21 maggio 2024) Beppe, 70 anni, ha accettato di entrare come insegnante nella Peparini Academy: la neonata scuola di musica e ballo fondata a Roma da Giuliano Peparini, ex coreografo di Amici. A Laha raccontato il motivo della sua scelta «La musica non inizia e finisce con l’esibizione sul palco: quello è un momento che affascina, perché vedi i risultati del tuo lavoro. Ma la musica è tanto altro: non altro, ma tanto altro». Per lei cos’è? «Un’urgenza creativa. Nel momento in cui entri in confidenza con la tua voce o con uno strumento musicale, stai conquistando uno spazio tuo, puro e profondo, che non sarà mai minacciato dalle circostanze esterne». Lei potrebbe lavorare solo con i big, invece investe suitalenti. Perché? «Vorrei dare loro quello che non ho avuto io. Sono nato in periferia e da ragazzo ho dovuto fare i salti ...