Verona vs Inter | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 21 maggio 2024) Gara valida per la trentottesima ed ultima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Gli scaligeri vogliono chiudere la stagione con un risultato positivo dopo aver centrato la salvezza, mentre i neo campioni d’Italia, non hanno intenzione di lasciare punti per strada cercando di vincere anche quest’ultima sfida stagionale.vssi giocherà domenica 26 maggio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Bentegodi.VS: LE(4-2-3-1): Montipò, Centonze, Magnani, Coppola, Cabal, Serdar, Duda, Noslin, Folorunsho, Lazovic, Bonazzoli. All. Baroni(3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrji, Bastoni, Darmian, Frattesi, Calhanoglou, Mkhitaryan, Buchanan, Lautaro. All. Inzaghi Indisponibili: ...

Verona-Inter all’ultima giornata di campionato, con Marco Baroni che non avrà un centrocampista titolare della sua squadra, in quanto squalificato. Niente reunion con Bastoni. CAMPIONATO FINITO ? Niente Verona-Inter per Ondrej Duda, che si è fatto ammonire durante Salernitana-Verona nonostante fosse in diffida. Baroni , che con molta probabilità arriverà alla partita già salvo, non potrà contare sul giocatore ceco che finisce anzitempo la sua stagione con la maglia degli scaligeri. inter-news

Il Verona vince 2-1 sul campo della Salernitana e festeggia l’aritmetica permanenza in Serie A. Contro l’Inter si giocherà in un clima di festa . SCALIGERI SALVI ? All’Arechi di Salerno va in scena Salernitana - Verona , con gli scaligeri che hanno il match-point per la salvezza: in caso di vittoria la squadra di Baroni e matematicamente salva e quindi contro l’Inter all’ultima giornata può giocare in un clima di festa e tranquillità. inter-news

Le Probabili formazioni di Verona-Inter , match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . La compagine scaligera vuole chiudere la sua stagione con un risultato positivo dopo aver centrato il traguardo della salvezza. I neo-campioni d’Italia, dal loro canto, non hanno intenzione di lasciare punti per strada e il loro obiettivo è di vincere anche quest’ultima sfida della stagione. sportface

Verona-Inter, biglietti in vendita da oggi - verona-inter, biglietti in vendita da oggi - Ci si prepara all'abbraccio del Bentegodi per l'ultima gara di campionato, da oggi disponibili i biglietti per l'inter ... calciohellas

Il Pagellone della 37ª giornata di Serie A: Cagliari e Verona in paradiso, Sassuolo all'inferno, Milan senza stimoli - Il Pagellone della 37ª giornata di Serie A: Cagliari e verona in paradiso, Sassuolo all'inferno, Milan senza stimoli - SERIE A - Per una volta nel pagellone non mettiamo in copertina le "grandi". Imprese di veneti e sardi, retrocedono i neroverdi. Atalanta in Champions. eurosport

GdS - Da Verona 2016 a Verona 2024: il Bentegodi battezza ancora una proprietà nerazzurra - GdS - Da verona 2016 a verona 2024: il Bentegodi battezza ancora una proprietà nerazzurra - Da verona 2016 a verona 2024: il calendario dell'inter sottolinea una possibile coincidenza. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, proprio al Bentegodi, contro il ... fcinternews