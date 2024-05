Verona | una salvezza che vale uno scudetto

Il programma del 37° e penultimo turno della Serie A 2023-2024 di Calcio maschile si è chiuso quest’oggi con lo svolgimento di due posticipi che hanno emesso un verdetto importante nella zona bassa della classifica, rendendo inoltre più chiara la situazione nella bagarre per la terza piazza (con possibili implicazioni legate ad un eventuale sesto posto in Champions League nel caso in cui l’Atalanta vincesse la finale di Europa League). oasport

Salernitana, la stagione volge al termine: si attende un segnale da Iervolino - Ultima partita casalinga della stagione per la Salernitana, che perde anche contro l'Hellas verona e chiude come peggio non poteva un campionato maledetto e che va al più ...

Serie A, pareggio spettacolo tra Bologna e Juve - (LaPresse) Pareggio pirotecnico nell'ultimo posticipo della penultima giornata di Serie A tra Bologna e Juventus, finisce 3-3. Triplice ...

Lotta salvezza serie A: tutte le combinazioni dell'ultima giornata - Al Frosinone, per avere la matematica certezza di salvarsi, basterà non perdere lo scontro diretto con l'Udinese in programma nell'ultima giornata. I ciociari potrebbero mantenere un posto in A anche ...