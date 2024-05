Velletri - ordini telefonici e pagamenti con carte prepagate | così la droga arrivava nel carcere

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 maggio 2024 –ordinata tramite telefono e recapitata al: su delega della Procura della Repubblica di, i Carabinieri della Compagnia di, nelle province di Roma, Viterbo, Frosinone, Rieti, Latina e Chieti, con il supporto dei comandi dell’Arma territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare – emessa dal GIP presso il Tribunale di– nei confronti di 33persone, per lo più italiane oltre che marocchine, algerine, romene e brasiliane (di cui 5 donne), – 11 destinatarie di custodia cautelare ine 22 agli arresti domiciliari – gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente (art. 73 D.P.R. 309/90), estorsione ...

