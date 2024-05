Velletri Coca e hashish consumati e spacciati in carcere La droga ordinata con telefonini e pagata con ricariche telefoniche 33 misure cautelari eseguite dai Carabinieri

“Questa mattina sono scattate le manette per un infermiere in servizio nel carcere di Velletri mentre introduceva droga ad un detenuto nel penitenziario. Il soggetto è stato arrestato in flagranza di reato mentre consegnava circa 300 grammi di cocaina e più di 400 grammi di hashish ad un detenuto. All’interno della sua autovettura, sono stati sequestrati anche microtelefoni completi di sim e caricabatterie di cui non conosciamo il numero preciso”.

italiasera