Valeria Golino a Cannes 2024 con L’arte della gioia in anteprima mondiale

In anteprima mondiale alla 77esima edizione del Festival di Cannes, la nuova serie Sky Original, L’arte della gioia, porta la firma di Valeria Golino ed esce in sala - la prima parte - il 30 maggio, distribuita da Vision Distribution. Vincitrice del David di Donatello, del Nastro d’Argento, del Globo d’oro, del Ciak d’Oro e della Colpa Volpi alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, la poliedrica artista napoletana torna a Cannes, dopo aver presentato, in veste di regista, Miele ed Euforia, entrambi selezionati nella sezione Un Certain Regard rispettivamente nel 2013 e nel 2018.

L’arte della gioia, trailer e poster della serie di Valeria Golino che verrà presentata in anteprima mondiale al 77º Festival di Cannes: nel cast Tecla Insolia, Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca e Guido Caprino In anteprima mondiale alla 77ª edizione del Festival di Cannes (qui il sito internet ufficiale), si mostra nelle immagini del trailer ufficiale e del poster appena rilasciati, a 100 anni esatti dalla nascita di Goliarda Sapienza, la serie Sky Original di Valeria Golino L’arte della gioia, liberamente adattata dall’omonimo romanzo postumo della scrittrice siciliana (edito da Einaudi), rifiutato per tanto tempo dalle case editrici italiane fino a raggiungere il successo all’estero.

