Vale LP ritorna con Guagliona | Dopo X-Factor avevo bisogno di ritrovare me stessa

La cantautrice Vale LP annuncia il suo primo disco dal titolo Guagliona che presenterà dal vivo al Mi Ami Festival Sarà disponibile dal 17 maggio sulle piattaforme digitali e dal 24 maggio in versione CD e vinile (entrambe le versioni autografate) Guagliona (disponibile in preorder e presave su etichetta Sugar Music), il primo album di inediti di Vale LP, la giovane cantautrice napoletana che si è fatta conoscere in questi ultimi anni grazie ad una serie di singoli ed esperienze trasversali tra Tv e concerti.

spettacolo.eu